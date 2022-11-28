Araç sahiplerine kötü haber: 4'e katlandı

Soğuk hava, kar yağışı Türkiye genelinde etkili olmaya başladı. Kar lastiği uygulaması Aralık'ta başlıyor. Araç sahiplerine akaryakıt, muayene, kasko, bakım ücretlerinden sonra parça fiyatlarından kötü haber geldi. Yağışlı havalarda sürücülerin sıkça kullandığı silecek lastiklerinin fiyatlarındaki artış dikkat çekti.

Sonbahar aylarıyla birlikte artan yağışlar sonucunda araçlarda silecek kullanımı da arttı. Özellikle yoğun yağışların etkili olduğu günlerde sürücüler için temiz ve sağlam silecekler kullanmak önem arz ediyor. Silecek kullanımı ile doğru orantılı olarak, sileceklerin lastik aparatlarının satışlarında da artış yaşanıyor.

Silecek lastiğinin satışının arttığı son dönemlerde 1 yıllık süre zarfında fiyat farkı ise dikkat çekiyor. Geçen yıl 35 TL olan otomobil silecek lastiği fiyatları bu yıl 160 TL’den satılıyor. Yağışlı havalarda işlevi itibariyle hayati öneme sahip sileceklerdeki fiyat artışı sürücüleri şaşırtıyor.