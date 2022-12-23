Araç muayene vurgunu: 20 milyon lira

Dolandırıcılar Aksaray'da kurdukları internet siteleri ve çağrı merkezleri üzerinden, arama motorlarında üst sıralarda görünerek araç muayene başvurusu aldı. Bu şekilde her bir kişiden 95 TL para alan dolandırıcılar toplamda 20 milyon lira gelir elde etti.

Araç muayenelerinin gerçek olmadığını anlayan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. yapılan operasyon sonucunda şebekeye dahil olan 20 kişi gözaltına alındı.

Türkiye genelinde binlerce kişiyi dolandıran şebekenin hesaplarında ve şirketlerinde 20 milyon TL değerinde nakit, döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.