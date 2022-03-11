Araç kullanacaklar dikkat: İşte trafiğe kapanan yollar

Akşam saatleri itibarıyla yurt genelinde kar yağışı etkisi göstermeye başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü, yollarda yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Saat 23.00 itibarıyla karayolları güzergahında güncel yol durumu şöyle açıklandı;

-Karaman- Mut Devlet Yolu, TIR trafiğine çift yönlü olarak kapatılmıştır.

-Konya-Beyşehir Yolu, TIR trafiğine çift yönlü olarak kapatılmıştır.

-Ankara-Isparta Yolu Akşehir-Yalvaç arası TIR trafiğine çift yönlü olarak kapatılmıştır.

-Konya-Seydişehir Yolu TIR trafiğine çift yönlü olarak kapatılmıştır.

-Seydişehir-Akseki Yolu, tüm araçlar için geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır.

-Akseki-Antalya Yolu, tüm araçlar için geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır.

Gece etkisini artırdı

Günlerdir İstanbul'da beklenen kar yağışı çarşamba gününden itibaren etkisi göstermeye başlamıştı. Kar yağışı gece saatlerinde de etkisini kentin birçok noktasında gösterdi. Tipi nedeniyle TEM Otoyolunda seyir eden araçlar sorun yaşardı.

Megakent'te etkili olan kar yağışı gece saatlerinde de etkisini D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun belirli kesimlerinde etkili oldu. Zaman zaman tipinin etkili olduğu noktalarda görüş mesafesi düşerken seyir halindeki araçların da hızını yavaşlattığı kameralara yansıdı. Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında da Okmeydanı istikametine seyir eden araçların kar yağışı nedeniyle zorlandığı görüldü. Kar yağışının sabah erken saatlerde başlayıp gün içerisinde de şiddetini arttıracağı öğrenildi.

Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda şiddetli yağış

Tarsus – Pozantı Otoyolu, Çamalan – Pozantı arasında şiddetli yağış olduğu, çalışmaların devam ettiği de bildirildi.