Araç alacaklar dikkat: Matrah düzenlemesi fiyatlara nasıl yansıyacak? 

Araç alacak vatandaşlarda uzun süredir ÖTV indirimi beklentisi oluşmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise yaptığı açıklamada, "ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz" ifadelerini kullandı . Peki matrah düzenlemesi araç fiyatlarını nasıl etkileyecek? Hangi araba ne kadar ucuzlayacak? İşte detaylar...

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milliyet Gazetesi Yazarı Levent Köprülü şu ifadeleri kullandı:

"Matrah dediğimiz şey aracın vergisiz fiyatından bahsediyoruz aslında. Bu vergisiz fiyatına bağlı olarak da ÖTV oranları değişiyor. ÖTV matrahı güncellenmediği için yüzde 80'nin altında 4 tane seviye vardı. Fakat bunlar kullanılmıyor. 200 binin altında hiç araç kalmadı.

Bunlar fiilen etkisiz durumda. Piyasanın tamamı yüzde 80'den satılıyor. ÖTV indirimi olmasını beklemiyordum. Araç ve döviz fiyatları arttığı için matrahta bir güncelleme yapılması bekleniyordu.

Bu düzenleme sıfır araçlar için geçerli olacak. Çıplak fiyatı 200 bin lira olan bir aracın üzerine yüzde 80 ekliyorsunuz. 200 bin üstü bir matrahta ise yeniden yüzde 80 olarak ekliyorsunuz. Yeni düzenleme yapılırsa sıfır araç fiyatlarında düşüş olacak.

'Araç fiyatlarında yüzde 20'ye varan indirimler olabilir'

Genellikle ucuz modelleri etkileyecek bir gelişme. En çok tercih edilen modelleri etkileyecek bir gelişme. Araç fiyatlarında yüzde 20'ye varan indirimler olabilir.

1 milyona kadar olan araçlarda kademeli olarak değişimler olacaktır. 1 milyonun üzerindeki araçlarda çok değişiklik olacağını sanmıyorum.

Belki 1 milyon 200 bin TL'lik bir araç 900- 950 bin lira bandına düşebilir. Ancak bu uzun süreli olacak bir durum değil.

İkinci el piyasasında nasıl bir düzenleme yapılabilir?

İkinci el piyasası kendi düzenlemesini kendisi yapacak. Buradaki durum bireysel satıcılar tarafından belirleniyor. Son 2-3 aydır piyasada bir miktar düşüşler gerçekleşti. Bir miktarda durgunluk olduğu söyleniyor. Bu düzenleme 2. el piyasasına sınırlı olarak yansır."