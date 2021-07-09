Arabasından sağa sola ateş eden AKP'li başkana soruşturma

Araba kullanırken tabancasını çıkartıp sağa sola rastgele ateş açan AKP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığı Ekonomi ve Mali İdari İşler Başkanı Cemal Başaran hakkında soruşturma başlatıldı.

Başaran, bir düğünden dönerken çekildiği ileri sürülen görüntüleri önce sosyal medya hesabından paylaşmış, gelen tepkiler üzerine kaldırmıştı.

Başaran hakkında Çine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlattı.

AKP Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "Olayı duyar duymaz partiden ve görevinden istifasını gece yarısı aldık. Gereken yapıldı. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz" dedi.