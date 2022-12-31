Araba yarışına katılmak isteyen kadına onlarca erkek birden saldırdı!

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye kentinin Hiwan Mahallesi’nde her yıl düzenlenen araba ve motosiklet yarışına katılmak isteyen bir kadın, yüze yakın erkek tarafından linç edilmek istendi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, yüze yakın erkek bir kadını kovalarken, bazı erkekler kadını darp ediyor. Görüntülerde darp anı diğer erkekler tarafından mutlulukla karşılanırken, bazı erkekler de bu anları cep telefonuyla kaydediyor.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından birçok kişi sanal medyada tepki gösterdi.

Süleymaniye Polis Müdürlüğü Sözcüsü Aso Şêx Teha, yaptığı basın açıklamasında saldırıya karışan 7 kişinin gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.