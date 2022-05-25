'Ara zam' için yeni formül masada: Asgari ücrette ilk rakam ortaya çıktı

Asgari ücrete ara zam tartışması sürüyor.

AKP'den bu konuda farklı açıklamalar gelirken, bir yandan da zam iddiaları gündem olmayı sürdürüyor.

Olası ara zam için iktidar kulislerinde 'enflasyon farkı' uygulanması gündeme geldi.

4 aylık enflasyon yüzde 31,71 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamış, buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 olarak duyurulmuştu.

Bu rakamla beraber emekli zammı için şimdiden yüzde 31,71 zam oranı kesinleşmiş oldu.

Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte bu oranın daha da yukarı çıkması bekleniyor.

6 aylık enflasyon beklentisi ne oldu

Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre Mayıs enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olurken, Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 oldu. Bununla beraber 6 aylık TÜFE endeksi beklentisi 968,65'e yükselirken, bu rakamların gerçekleşmesi durumunda ise Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 41 olacak.

Peki enflasyon farkı formülü devreye girerse asgari ücret 2022 ne kadar olacak? İşte o hesap

Mevcut durumda net asgari ücret 4.253,40 TL olarak uygulanıyor. Eğer beklenen 6 aylık enflasyon oranı gerçekleşirse asgari ücret Temmuz zammı ile birlikte 5.997,30 TL olacak.

Ancak Temmuz zammı gerçekleşirse; Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon dikkate alınacak.

Ömer Çelik bilgi verdi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, gazetecilerden gelen 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?' soruna cevap verdi.

Çelik, asgari ücret 2022, emekli ve memur zammı konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

AKP açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz.

Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız.