Apple ve Nike'dan Rusya kararı

Apple, Ukrayna'daki olaylar nedeniyle ürünlerinin Rusya'daki satışını durdurma kararı aldığını duyurdu.
Teknoloji şirketi Apple ve giyim firması Nike'ın internet sitelerine girildiğinde, Rusya'ya yönelik teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğine yönelik uyarı yazısı görülüyor.
Rusya dışında RT ve Sputnik uygulamalarına App Store'dan erişilemiyor
Reuters’in şirketin açıklamasına atıfla geçtiği haberde Rusya dışında RT ve Sputnik uygulamalarına App Store'dan erişilemediğini bildirdi.
Apple’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: