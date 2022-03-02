Apple ve Nike'dan Rusya kararı

Apple ve Nike şirketleri, Rusya'da internet üzerinden satışlarını durdurdu

Haber Merkezi

Apple, Ukrayna'daki olaylar nedeniyle ürünlerinin Rusya'daki satışını durdurma kararı aldığını duyurdu.

Teknoloji şirketi Apple ve giyim firması Nike'ın internet sitelerine girildiğinde, Rusya'ya yönelik teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğine yönelik uyarı yazısı görülüyor.

Rusya dışında RT ve Sputnik uygulamalarına App Store'dan erişilemiyor

Reuters’in şirketin açıklamasına atıfla geçtiği haberde Rusya dışında RT ve Sputnik uygulamalarına App Store'dan erişilemediğini bildirdi.

Apple’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Rusya'da tüm ürünlerimizin satışını durdurduk. Geçen hafta ülkedeki distribütörlerimize yapılan tüm ihracatı durdurduk. Apple Pay ve diğer hizmetlerin kullanımı sınırlıdır. RT News ve Sputnik News uygulamaları artık Rusya dışındaki App Store'dan indirilmeye kapalı. Ukrayna vatandaşları için güvenlik önlemi olarak Apple Haritalar'da trafik ve kaza ile ilgili raporlamayı devre dışı bıraktık.”