Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerine zam yaptı

Yeni iPhone SE ve yeni iPad modellerini tanıtan ABD’li teknoloji devi mevcut tüm ürünlerine yeniden zam yaptı.

iPhone 13’ün fiyatı 16,299 TL’den 18,999 TL’ye yükseldi. iPhone 13 Pro modeli ise 21,499 TL’den 24,999 TL’ye çıktı. Türkiye'de çok satan iPhone 11 ise 10,999 TL’den 12,999 TL’ye çıktı.

2022 iPhone fiyatları şöyle sıralandı:

iPhone 13 128 GB: 16,299 TL 'den 18,999 TL'ye

iPhone 13 Mini 128 GB: 14,799 TL 'den 17.499 TL'ye

iPhone 13 Pro 128 GB: 21,499 TL 'den 24,999 TL'ye

iPhone 13 Pro Max 128 GB: 23,999 TL 'den 27,999 TL'ye

iPhone 12 64 GB: 14,999 TL 'den 17,499 TL'ye

iPhone 12 Mini 64 GB: 13,499 TL 'den 15,799 TL'ye

iPhone 11 64 GB: 10,999 TL 'den 12,999 TL'ye

Mac'lerin de fiyatı arttı

Apple’ın yaptığı fiyat artışlarından iPhone dışındaki diğer ürünleri de nasibini aldı. M1 MacBook Air’in başlangıç fiyatı 14 bin 999 TL’den yüzde 20 artışla 17 bin 999 TL’ye, M1 MacBook Pro’nun (13 inç) başlangıç fiyatı da yüzde 18’lik artışla 18 bin 999 TL’den 22 bin 499 TL’ye çıkarıldı.