AP'deki rüşvet operasyonunda serbest bırakıldı: Eva Kaili kimdir?

Avrupa Parlamentosu (AP), Katar'ın bazı AP çalışanlarına rüşvet verdiği iddiası ile sarsılıyor.

Katar'ın, ekonomik ve siyasi kararları etkilemek amacıyla rüşvet verdiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında AP Başkan Yardımcısı Yunan vekil Eva Kaili'nin de dahil olduğu 4 kişi gözaltına alınırken, 16 adrese düzenlenen baskında 600 bin avro nakit para bulunduğu duyurulmuştu.

Serbest bırakılan Kaili Selanik doğumlu. Gazete Duvar'ın haberine göre mimarlık eğitimi alan Kaili, 24 yaşından bu yana siyasetin içinde.

44 yaşındaki Eva Kaili, Beyoğlu’ndaki Zoğrafyon Lisesi’nden mezun elektrik mühendisi İstanbullu Aleksandros Kailos ile Selanikli şair-yazar Maria İgnatiadu’nun kızı.

2002 yılında Selanik belediye meclisi tarihinin en genç üyesi seçilen Kaili, 2004'te de Yunanistan Parlamentosu seçimlerinde de en genç aday oldu.

Kaili, 2007 seçimlerinde sosyal demokrat PASOK'un en genç milletvekili olarak parlamentoya seçildi, 2009'daki seçimlerde de koltuğunu korudu.

Kaili'nin Yunanistan’da ülke çapında tanınması 2004-2007 arasında Mega kanalında spikerlik yapmasıyla oldu. Yunanistan'ı bir dizi uluslararası konferansta da temsil eden Kaili, mimarlık ve mühendislik lisansının ardından Pire Üniversitesi'nde Uluslararası Politik Ekonomi alanında doktor eğitimi aldı.

Katar övgüleri

Kaili, FIFA Dünya Kupası sürecinde de Katar'ın 'savunucularından' biri oldu. Avrupa Parlamentosu'nda 'Katar'daki FIFA Dünya Kupası bağlamında insan haklarının durumu' konulu bir oturumda konuşan Kaili, ülkenin 'işçi hakları konusunda öncü olduğunu' savunmuştu.

Kaili, şöyle konuşmuştu:

"Katar'daki Dünya Kupası, spor diplomasisinin, Arap dünyasına ilham veren reformlarla bir ülkede nasıl tarihi bir dönüşüm sağlayabileceğinin kanıtıdır. Ben tek başıma Katar'ın işçi hakları konusunda öncü olduğunu, Kafala'yı kaldırdığını ve asgari ücreti düşürdüğünü söyledim."

AP üyesi Giorgos Kyrtsos ise Contra TV'ye yaptığı açıklamada Avrupalı milletvekillerinin Kaili'nin konuşması karşısında 'şok olduklarını' söylemişti.

Kyrtsos, "Katarlıların ve diğer Orta Doğu ülkelerinin Avrupa Parlamentosu'nda lobi yaptıklarını biliyorduk. Ancak lobiciler böylesine tartışmasız bir kamuoyu desteği talep etmezler. Genellikle oylamalar sırasında olduğu gibi, çıkarlarını desteklemek için daha ince yollar ararlar. Kaili'nin konuşması olağanüstüydü" demişti.