AOÇ'deki yangın nedeniyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) çıkan ve yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Mehmet T.'nin hastaneye sevkine karar verildi.

DHA'nın haberine göre Ankara Adli Tıp Kurumu'nun Mehmet T. hakkındaki raporu savcılığa ulaştı. Raporda Mehmet T.'nin akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi. Savcılık, ifadesi alınamayan Mehmet T.'nin rapor doğrultusunda tam güvenlikli hastaneye sevkini talep etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Mehmet T.'nin Eskişehir Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Birimine sevkine karar verdi.

Öte yandan soruşturma kapsamında yangını gören bir tanığın ifadesi alındı. Görgü tanığının ifadesinde, şüpheli Mehmet T.'yi elinde yanan bir odun parçasıyla yarı çıplak bir şekilde yanan alanda gördüğü, daha sonra alevlerin hızla yükseldiğini söylediği belirtildi.

'Bir meczup yaktı denip geçilemez'

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamada yangına geç müdahale edilmesine tepki gösterilerek "Bir meczup yaktı ve yakalandı deyip geçilemeyecek durum ortada, yangını izleyenler, iptidai yöntemlerle söndürenler, saatlerce refüjü açamadıkları için içeriye girerek içerden müdahale edemeyenler, 2 saat sonra havadan yangını söndürmeye çalışanların hepsi sorumludur. Tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız" denilmişti.