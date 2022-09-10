Antep'te 'toplu mezar kazılıyor' paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

Gaziantep'de yer alan şehitlikte "toplu mezar kazıldığı" iddiasını içeren bir video sosyal medyada gündem olmuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bunun "rutin bir uygulama olduğunu" öne sürdü, videodaki iddiaların asılsız olduğunu iddia etmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü paylaşımla ilgili inceleme başlatmıştı. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşımı yaptığı belirlenen M.H. gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, da Twitter'dan konuya ilişkin, "Gaziantep'te toplu mezar kazılıyor iddiasında bulunan provokatör yakalandı. Provokatör M.H'nin tehdit, hakaret, mala zarar verme, kasten yaralama, şantaj, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık ve yankesicilik gibi suç kayıtlarının olduğu öğrenildi" paylaşımı yaptı.