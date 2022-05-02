Antep'te bir doktor eşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti

Gaziantep’te Dahiliye Uzmanı Dr. Burhanettin İzzet Seçkin (49) dün akşam saatlerinde aile hekimi eşi Meryem Seçkin’i (46) ayağından silahla yaraladı, daha sonra kendi başına ateş ederek intihar etti.

Seçkin için bugün Asri Mezarlık’ta bulunan Şireci Camii’nde düzenlenen cenaze törenine MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşdelen, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşdelen, MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, CHP Gaziantep Milletvekili Dr. Bayram Yılmazkaya da katıldı.

İHA'nın haberine göre hastanede tedavisi süren Dr. Meryem Seçkin cenazeye telefondan görüntülü olarak katıldı.