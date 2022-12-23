Antalya'nın dört ilçesinde bilim ve aydınlanma buluşmaları

Antalya'da aydınlanmanın ve dayanışmanın merkezleri olan Semt Evleri'nde bu hafta sonu bilim ve aydınlanma buluşmaları düzenleniyor. Dört farklı ilçede birden fazla Semt Evi'nde gerçekleşecek etkinliklerde yer yer sunumlar yer yer şenlikler ve çocuklar için hazırlanan içerikler öne çıkıyor.

Etkinlikler için TKP Antalya İl Örgütü sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda "Bu ülkenin emekçileri de çocukları da yalnız değil! Aydınlanmaya ve laikliğe sahip çıkıyoruz! Bu hafta sonu Antalya'nın dört bir yanında bir araya geliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Etkinlikler ise şöyle:

24 Aralık Cumartesi Saat 13.00: Aydınlanma Mücadelesi ve Tarikatlar. Bahçeyaka Semt Evi, Döşemealtı İlçesi

Aydınlanma Mücadelesi ve Tarikatlar. Bahçeyaka Semt Evi, Döşemealtı İlçesi 25 Aralık Pazar Saat 11.00: Tarikat ve Cemaatlerden Nasıl Kurtulacağız? Güzeloba Semt Evi, Muratpaşa İlçesi

Tarikat ve Cemaatlerden Nasıl Kurtulacağız? Güzeloba Semt Evi, Muratpaşa İlçesi 25 Aralık Pazar Saat 11.00: Çocuklar İçin Bilim ve Aydınlanma Şenliği. Bilim Nedir? Neden Bilimi Savunmalıyız? Konumacı Özkan Öztaş, TKP PM Üyesi, Güvenlik Semt Evi, Muratpaşa İlçesi

Çocuklar İçin Bilim ve Aydınlanma Şenliği. Bilim Nedir? Neden Bilimi Savunmalıyız? Konumacı Özkan Öztaş, TKP PM Üyesi, Güvenlik Semt Evi, Muratpaşa İlçesi 25 Aralık Pazar Saat 12.00: Tarikat ve Cemaatlerden Nasıl Kurtulacağız? Konuşmacı Ece Mutlu, TKP PM Üyesi, Altınkum Semt Evi, Konyaaltı İlçesi

Tarikat ve Cemaatlerden Nasıl Kurtulacağız? Konuşmacı Ece Mutlu, TKP PM Üyesi, Altınkum Semt Evi, Konyaaltı İlçesi 25 Aralık Pazar Saat 14.00: Aydınlanma Mücadelesi ve Tarikatlar. Bahçelievler Semt Evi, Muratpaşa İlçesi

Aydınlanma Mücadelesi ve Tarikatlar. Bahçelievler Semt Evi, Muratpaşa İlçesi 25 Aralık Pazar Saat 14.00: Çocuklar İçin Bilim ve Aydınlanma Şenliği. Bilim Nedir? Neden Bilimi Savunmalıyız? Özgürlük Semt Evi, Kepez İlçesi

Çocuklar İçin Bilim ve Aydınlanma Şenliği. Bilim Nedir? Neden Bilimi Savunmalıyız? Özgürlük Semt Evi, Kepez İlçesi 25 Aralık Pazar Saat 16.00: Çocuklar İçin Bilim ve Aydınlanma Şenliği. Çocuklarımızı Uyuşturucudan Nasıl Koruruz? Konuşmacı Uzm. Dr. Cem Taylan Erden, Güneş Semt Evi, Kepez İlçesi