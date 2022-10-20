Antalya'nın 9. semt sevi Döşemealtı'nda açılıyor

Türkiye Komünist Partisi, ülkenin birçok yerinde yeni semt evleri açmaya devam ediyor.

TKP'den yapılan açıklamada, "Biz çoğaldıkça ülkemizin umudu, emekçilerin örgütlülüğü çoğalıyor! Antalya'da 9. semt evimizi Döşemealtı'nda açıyoruz. Tüm Antalyalı dostlarımızı bekliyoruz. 23 Ekim Pazar 15:00, Döşemealtı Semt Evi" denildi.