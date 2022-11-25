Antalya'nın 10. semt evi Altınova'da açılıyor

Türkiye'nin çok derin bir yoksulluk yaşadığı bir dönemde mahallelerde dayanışmayı ve birlikte mücadeleyi temel alan semt ve işçi evlerinin sayısı son dönemde artıyor.

Türkiye Komünist Partisi tarafından açılışları yapılan semt evlerine bu hafta sonu Antalya'da yeni bir adres daha eklenecek.

Antalya'daki yeni semt evi TKP Merkez Komite Üyesi Ali Ufuk Arikan'ın katılımıyla, Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde 27 Kasım 2022 Pazar günü saat 15.00'te açılacak.

Antalya'da şu ana kadar Güzeloba, Bahçelievler, Ulus, Özgürlük, Altınkum, Güvenlik, Güneş, Bahçeyaka ve Manavgat Kavaklı mahallelerinde semt evleri açılmış, Finike Gökbük Köyü'nde ise bir köy evinin açılışı gerçekleştirilmişti.