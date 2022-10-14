Antalyalılara 7,5 lira turiste 1 avro simit: Faaliyetinden men edildi

Antalya'nın Demre ilçesinde, simidi yerli halka 7,5, yabancı turiste 20 liraya satan seyyar satıcıya para cezası verildi.

Kentte yaşayan M.Ö. ile eşi H.Ö. tatil için Demre'ye geldi. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni gezen çift, yanındaki seyyar satıcıdan simit almak istedi. Simitçi ise M.Ö.'ye satış yapmak istemedi. Turistin yanında kendisine simit satılmayan M.Ö., simitçi ile yaşadığı diyaloğu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

DHA'nın haberine göre simidin yerli halka 7,5 liradan, turistlere de 20 liradan satıldığını öğrenen M.Ö., "O kadar simit var. Neden bana 'Sana simit yok' diyorsun? Turistlere ayrı mı oluyor bu iş? Bir şeyin bedeli neyse odur. Arkadaşlar görüyorsunuz; simitçimiz Türk olduğumuz için simit vermiyor. Bana ilk önce 'Simit yok' dedin" diyerek tepki gösterdi.

1 metre uzunluğunda dizili simitlerin olduğu görülen kamera kayıtlarında simitçi, "Turistin yanında sana simit satamam. Turiste 20 liradan simit satıyorum. Sana 7,5 liraya verdiğimi görürse adam ne der? Simit veririm ağabey, neden vermeyeyim fakat ağabey turistin yanında 'Yok' derim. Simidi 20 liraya satıyorum. Sana orada veremem" dedi.

Bu sırada simitçi, simidin fiyatını soran turiste, '1 avro' yanıtını verdi. Simitçinin bu anları da kameraya yansıdı.

'Faaliyetlerinden menedildi'

Kamera görüntülerini inceleyen Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Demre Belediyesi zabıta ekiplerince bahsi geçen kişinin B.M. isimli şahıs olduğu öğrenildi. B.M.'ye 'seyyar satıcılık yapmaktan, ekmek ve simit gibi gramaj ve fiyatı ilgili kurumca belirlenen azami satış fiyatına uymamaktan' toplam 1162 lira idari para cezası uygulandı ve ayrıca faaliyetlerinden menedildi. İlçemizde bu tür seyyar faaliyette bulunan satıcılara müsaade edilmeyerek denetimlerimiz devam etmektedir" dedi.