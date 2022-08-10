Antalya'dan yola çıkan göçmen teknesi battı: Onlarca kayıp

Antalya'dan İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan bir göçmen teknesi Yunanistan’ın Kerpe Adası yakınlarında battı. Teknedeki 29 kişi kurtarılırken, onlarca kişi ise kayıp.

Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG), bu sabah yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın Kerpe (Karpatos) Adası yakınlarında, Antalya'dan İtalya'ya gitmek için yolan çıkan göçmen teknesinin battığını açıkladı.

HCG sözcüsü Nikos Kokkalas, teknede 60 ile 80 arasında kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini, 29 kişinin kurtarıldığını söyleyerek, kurtarılanların Afganistan, Irak ve İran vatandaşı olduğunu söyledi. Kurtarılanların tamamının erkek olduğu bildirildi.

Kokkalas, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, ölü sayısı hakkında henüz net bir rakam veremediklerini belirtti.