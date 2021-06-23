Antalya'daki otoyol projesiyle ilgili yeni gelişme

Antalya’nın batı ilçelerinde mevcut otoyola alternatif olarak yapımı planlanan, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 11 Haziran’da yayımladığı raporla "Finike-Demre-Kaş-Kalkan Devlet Yolu" adını alan projede yeni bir gelişme yaşandı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili 21 Haziran Pazartesi günü Finike Belediye Başkanlığına gönderdiği genelgede Finike ilçesi sınırları kapsamında bulunan, 25 bin portakal ağacını ve yaklaşık bin dönümlük araziyi etkileyecek olan bölümünde, herhangi bir yapım faaliyetinin gerçekleştirilmeyeceği ve mevcut otoyolun kullanımının devam edeceği ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Kaş-Kalkan ve Finike-Demre arası olmak üzere iki ayrı projenin birleştirilmesi ve yeni bir ÇED sürecinin başlayacak olmasıyla gündeme gelen proje, doğal ve kültürel alanda büyük tahribata yol açacağı düşüncesiyle yerel halk ve çevre platformları tarafından sert bir tepkiyle karşılanmıştı.

1 Temmuz'da ÇED toplantıları yapılacak

ÇED toplantılarından ilki, 1 Temmuz 2021 tarihinde Kaş-Kalkan’daki (Akbel) Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi Toplantı Salonunda saat 11.30’da başlayacak. İkinci toplantı ise aynı gün saat 15.00’da Demre’de Gökyazı Mahallesi’nde bulunan Belediye Konferans Salonunda başlayacak.