Antalya'da yıkım ekipleri pazara girdi: Pazarcılar direniyor

Antalya'nın Korkuteli İlçe merkezindeki pazar yerine yıkım ekiplerinin girmesi üzerine, pazarcılar ve geçimlerini pazarcılık yaparak sağlayan köylüler direnişe geçti. Yıkım araçlarının önünde bir araya gelerek barikat kuran pazarcılar hiç bir yere gitmeden gerekirse sabaha kadar bekleyeceklerini ifade etti.

'Burası bizim tek geçim kaynağımız, hiç bir yere gitmiyoruz'

Korkuteli'ndeki MHP'li belediyenin uzunca bir süredir ilçe merkezindeki pazar alanını tasfiye ederek, alanı ranta açmak istediği ilçe halkı tarafından bilinen bir konu. Dün gece sabaha karşı pazar alanına giren belediyeye ait yıkım araçları pazar yerinin bir kısmına müdahale ederken, yıkımın durması için pazarcılar direnişe geçti. İş makinaları önünde canlı kalkan olan Korkutelili yurttaşlar ne olursa olsun bir yere gitmeyeceklerini ifade ettiler.

Olay yerinde soL Haber'e konuşan yurttaşlar, direniş konusunda kararlı olduklarını, tek geçim kaynağı olan pazarcılık işinden vazgeçemeyeceklerini ifade ettiler. "Gerekirse burada dayak yer, biber gazı yer yine de direniriz. Evet belki bizi buradan çıkarırlar. Ama biz burayı böylece bırakıp gidemeyi" diyen pazarcıların bekleyişi sürüyor.

Direnişe geçen pazarcıların bir kısmı, yıkılacak alanın altındaki otoparka girerek eylemlerine orada devam edeceklerini belirttiler. Bu eğer yıkım gerçekleşirse otoparkın da yıkılacağı ve eylemcilerin de can güvenliğini tehdit edecek bir sonuca mal olabilir. Direnişçiler yıkım araçları ayrılmadan pazar yerini terk etmeyeceklerini söylediler.