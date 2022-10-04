Antalya'da ulaşım için toplanan imzalar belediyeye teslim edildi

Antalya'nın Altınova Mahallesi'ndeki yurttaşlar bir süre önce "ulaşım koşullarının iyileştirilmesi" için başlattığı imza çalışması tamamlandı.

Özellikle işe geliş gidişlerde, çocuklar ve öğrenciler okula giderken ya da hastaneye ulaşmak gerektiğinde yaşanan zorluklar mahalle halkının tepkisini çekiyordu.

İmza çalışmaların yürütüldüğü süreçte mahalle sakini bir yurttaş yaşadığı zorlukları soL'a "Biliyorsunuz, memlekette hastane randevusu almak zaten çok zor. Ona rağmen bir şekilde randevu alıyoruz ama bu sefer de otobüs geç geldiği için randevu saatine yetişemiyoruz" diyerek aktarmıştı.

Mahalleden bir anne ise yaşadıklarını "Çocuğum Anadolu Lisesi'ni kazandı ama kazandığı okula otobüsün olmaması ve servis ücreti karşılayacak durumumuz olmadığı için gönderemedik. Bizim mahalleden okula gidecek bir şehir içi hatlarından otobüs yok. Biz de mecburen mahalledeki liseye yazdırdık" diyerek ifade etmişti.

İki ay boyunca imza toplandı

Altınova bölgesinden şehir merkezine doğrudan ulaşımın sağlanması, sadece saatte bir geçen aktarma sefer sayılarının arttırılması ve sokak aralarının ışıklandırılması talepleriyle toplanan imzalar, yaklaşık iki aydır sürdürülen mücadele sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe eşliğinde teslim edildi.

Toplanan imzaların ve sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden mahalleliler ulaşım şartlarının bir an önce iyileştirilmesi taleplerini yineledi.