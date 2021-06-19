Antalya'da TKP'den dayanışma toplantısı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Antalya İl Örgütü'nün çağrısıyla bir araya gelen Antalyalılar, 'Tarikatsız, Mafyasız, Patronsuz Bir Düzen İçin' Sarısu Mesire Alanı'nda buluştu.

Mağaza emekçileri, özel okul öğretmenler, AVM çalışanları, çeşitli sektörlerden çok sayıda emekçinin bir araya geldiği etkinlikte konuşan TKP Antalya İl Yönetimi'nden Ece Demirbağ, çok kısa süre içerisinde Döşemealtı, Gülveren, Hurma bölgelerinde Semt Evi, Finike'nin Gökbük Köyü'nde Köy Evi ve Kaş'ta İlçe Binası'nın açılacağının müjdesini verdi.

TKP Antalya İl Örgütü'nün düzenlediği dayanışma etkinliğinde konuşan TKP Antalya İl Yönetimi'nden Ece Demirbağ, çok kısa süre içerisinde Döşemealtı, Gülveren, Hurma bölgelerinde Semt Evi, Finike'nin Gökbük Köyü'nde Köy Evi ve Kaş'ta İlçe Binası'nın açılacağının müjdesini verdi. pic.twitter.com/hWR1Af7shL — TKP (@tkpninsesi) June 19, 2021

Antalya'nın aydınlık bir kent olarak giderek daha fazla örgütlü emekçiyle daha yaşanabilir bir kent haline geleceğini vurgulayan TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı'nın konuşmasının ardından etkinlik müzik dinletisi ile sona erdi.