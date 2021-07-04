Antalya'da otomobil bisiklete çarptı: 2 ölü

Antalya'nın Aksu ilçesinde gece geç saatlerde 25 yaşındaki Yusuf İlker Yavuz ve 30 yaşındaki Mehmet Koç'un bulunduğu elektrikli bisiklete alkollü bir sürücünün kontrolündeki otomobil çarptı.

Ortadoğu Gazetesi'nde yer alan habere göre, Çarpmanın şiddetiyle Yavuz ile Koç, yerde kalırken, otomobil sürücüsünün aracını bırakıp kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yavuz ve Koç'un yaşamını yitirdiği belirledi.

Polis ekipleri bölgede inceleme yaptığı sırada otomobilin içerisinde çanta tespit etti. Çantanın içerisinde S.O isimli kimliğin bulunması üzerine ekipler otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Saat 02.35 sıralarında ise otomobil sürücüsünün Kemerağzı Mahallesi’nde bulunup teslim olmak istediğini bildirmesi üzerine polis ekipleri, belirtilen adrese giderek sürücüyü yakaladı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen sürücünün 0,98 promil alkollü olduğu tespit edildi.