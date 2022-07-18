Antalya’da otel lojmanının atık suları balık ölümlerine yol açtı

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir otelin lojmanlarından Nifrit Çayı’na dökülen atık suyun, çayda kirlilik ve balık ölümlerine neden olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesi’nden geçerek denize dökülen Nifrit Çayı’nın atık madde dökülerek kirletildiği ve balık ölümlerine sebep olunduğu tespit edildi. Konu ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda, atık suyun bölgede bulunan bir otelin Karacalar Mahallesi’nde bulunan lojmanlarından geldiği belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Koruma Timi tarafından konu ile ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarına devam edildiği belirtildi. (İHA)

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