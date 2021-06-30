Antalya'da orman yangını: Karayolu kapatıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan ormanı yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Akseki-Manavgat karayolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Akseki-Manavgat karayolu Gündoğmuş yol sapağı kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Helikopterlerin de müdahale ettiği yangını kontrol alma çabaları sürerken jandarma, tedbir amacıyla Akseki-Manavgat karayolunu ulaşıma kapattı.