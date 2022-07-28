Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin Esenpınar Mahallesi'nin üst bölümündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman yangını çıktı.
Haber Merkezi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin Esenpınar Mahallesi'nin üst bölümündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.