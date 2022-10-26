Antalya'da okulun çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesi Fığla Mahallesi'nde güçlendirme çalışmaları nedeniyle boş olan Alanya Nezihe Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında binada hasar oluştu.

Olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip eden Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer gazetecilere üç okulun yan yana bulunduğu bölgede çatıda yangın çıktığını söyledi.

Riskli kategoride bulunan okul binasının boş durumda olduğunu belirten Ürkmezer, "Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Çatı haricinde bir zarar söz konusu değil. Soğutma çalışmaları bittikten sonra hasar tespit çalışması olacak. Yenileme çalışmasında olan okuldaki yangının çıkış nedeni de araştırılacak. Başka okula da sıçramadan söndürüldüğü için ekiplere teşekkür ediyorum" dedi. (AA)