Antalya'da okulda uyuyan müdüre başarı ödülü verildi

Antalya'nın Kepez İlçesi'ndeki Metin Çiviler Anadolu Lisesi’nin "kızlar mescidinde" sık sık uyuduğu için tepki çeken okul müdürü Ramazan Erdoğdu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "üstün başarı belgesiyle" ödüllendirildi.

Antalya Körfez Gazetesi'nden Engin Korkmaz'ın haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan “2021 Yılı Üstün Başarı Belgesi ve Maaş Ödülü” listesinde adı geçen okul müdürü "yata yata ödül aldı" yorumlarına neden oldu.

Yastık ve terlik de getirmiş

Okulda sürekli "şekerleme yaptığı" iddia edilen Erdoğdu, ilerleyen süreçte mescide yastık ve terlik getirerek mekânı adeta otel odasına çevirmiş. Erdoğdu için "uykucu müdür" benzetmesi yapılırken öğrenciler de bu durumdan duydukları rahatsızlıkları dile getiriyor.

Habere göre isminin açıklanmasını istemeyen bazı kız öğrenciler, "Öğretmenlerimize 'Burası bize ait. müdür neden burada uyuyor?' diye sorduğumuzda tersleniyoruz. Müdür sanki burada uyuması normalmiş gibi davranıyor. Ayrıca neden erkekler tarafında değil de kızlar tarafında uyuyor? Eğer sağlık sorunu varsa doktora gitsin!" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Müdür konuyu haber yapan gazeteciyi şikayet etti

Konuyu haber yapan gazeteci Engin Korkmaz hakkında suç duyurusunda bulunan okul müdürünün şikayetini değerlendiren savcılık "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verirken okul müdürü Ramazan Erdoğdu'nun "şekerleme yaptığı" kızlar mescidi ise "zümre sınıfı" olarak değiştirildi.

'Ders saati içinde sürekli uyuyan müdüre hangi başarı kriterine göre ödül verdiniz?'

Konuya ilişkin açıklama yapan Antalya Eğitim-Sen Şube Başkanı Nurettin Sönmez liyakatin dikkate alınmadığını ve ortada bir kayırmacılık olduğunu ifade etti.

Sönmez yaptığı açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığında 2021 yılı maaşla ödüllendirilen personel listesi bu ay yayınlandı. Listeyi incelediğimizde liyakatin kesinlikle dikkate alınmadığını ve kayırmacı bir anlayışla ödüllendirmeler yapıldığını görüyoruz. Burada en dikkat çeken konu, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında okulda mesai saatleri içerisinde uyuyan, kendisine okulda uyumak için özel ortam oluşturan ve bu davranışından dolayı soruşturma geçirip ceza alan Kepez Metin Çiviler Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Erdoğdu'nun da ödül listesinde yer almasıdır" dedi.

Bu tür ödüllerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tavsiyesiyle verildiğini söyleyen Sönmez şunları söyledi:

"Okulda uyuyan bir müdüre üstün başarı ödülü veren bir bakanlığa ve bakanlığa bu ismi öneren bir İl Milli Eğitim Müdürü’ne sahibiz. Bu yaklaşımla Antalya yerelinde başarı sağlamak olanaksızdır. Eğitim emekçilerinin görmezden gelindiği, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerin hırpalandığı bir dönemde bu kayırmacı yaklaşım eğitim emekçilerinin motivasyonunu daha da azaltmıştır. Bu tür çalışmaların objektif bir komisyon tarafından yapılması ve şeffaf olması gerekmektedir. Milli Eğitim Müdürlüğü okulda ders saati içinde sürekli uyuyan müdüre hangi başarı kriterine göre ödül verildiğini açıklamalıdır."