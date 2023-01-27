Antalya'da kuvvetli fırtına sürüyor: Uçağa yıldırım isabet etti

Antalya'da kuvvetli fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor. Kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle Çakırlar mevkisindeki tek katlı evin alüminyum çatısı uçtu. Bazı bölgelerde ağaçlar, tabelalar ile çöp konteynerleri devrildi, bazı ev ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kuruçay ve Karatepe mahallelerinin bağlantı yolunda bulunan köprü ile Hurma ve Çakırlar mahallelerinin bağlantı yolu, can ve mal güvenliği için geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Yıldız Mahallesi'nde bodrum kattaki bir evde su baskını oluştu, mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Meltem Mahallesi 100. Yıl Caddesi'ndeki altgeçitte su birikintisi nedeniyle yolda kalan araçlar, çekici yardımıyla çıkarıldı. Çok sayıda aracın yolda kalması nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı.

İstanbul-Antalya seferini yapan uçağın kanat bölümüne Antalya Havalimanı'na inişi sırasında yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir zarar oluşmadı ancak yolcular kısa süre korku dolu anlar yaşadı.

Ayrıca bazı uçaklar iniş sırasında zorlandı ve havada tur attı.

Öte yandan Antalya Havalimanı'nda hava yolu trafiğinin açık olduğu, gerekli tedbirlerin alındığı, uçak iniş ve kalkışlarının devam ettiği bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarı ise Döşemealtı ilçesi Nebiler'de 127, Kumluca Akdağ'da 113, Akdeniz Üniversitesi'nde 108, Kepez'de 93 ve Muratpaşa'da 76 kilogram olarak belirlendi.

Son 24 saatte en yüksek rüzgar hızı saatte 153 kilometreyle Kemer Sığlık Feneri'nde kaydedildi.

Kuvvetli fırtına ve yağışın gece yarısından sonra etkisini kaybetmesi, yarın Antalya'nın doğudaki ilçelerinde yer yer etkili olması bekleniyor.