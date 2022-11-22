Antalya’da konut kiraları 10 bin TL’yi aştı: 'Sürgün şehri'

Antalya’da ortalama kiralar 10 bin lirayı aştı, kentte yaşamak birçok emekli ve memur için imkânsız hale geldi. Verilere göre, Antalya'da kiralar son bir yılda yüzde 310 arttı.

Ülke genelinde artan konut fiyatlarının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rus vatandaşlarının favori destinasyonları arasında yer alan Antalya'da konut fiyatları hızlı bir şekilde yükseliyor.

Sözcü'nün haberine göre, DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, hayat pahalılığı ve enflasyonun, büyükşehirlerde yaşayan yurttaşları nispeten maliyetlerin daha düşük olduğu bölgelere göçe yönlendirdiğini söyledi ve ekledi: “Tersine göç hareketinin daha da artması bekleniyor”

Küçük, "Fiyat artışlarının en sert hissedildiği alanlardan biri de kira tutarları oldu. En son temmuz ayında gerçekleşen asgari ücret zammına rağmen fahiş oranlarda artan kiralar, İstanbul gibi büyükşehirler ve Antalya gibi kıyı bölgelerde yaşamı daha da zorlaştırıyor. Söz konusu gelişmelerin Türkiye genelinde en yüksek kira bedeline sahip olan Muğla, Antalya ve İstanbul gibi kentlerden, doğu illerine kira kaynaklı göçe yol açtığı belirtiliyor" diye konuştu.

'Sürgün şehri'

Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçiler Odası Başkanı İsmail Çağlar, dünyanın her yerinden Antalya'ya göç olduğu bilgisini verdi. Çağlar, “Bunun yanında İstanbul'dan da göçler devam ediyor” diyen Çağlar, “Şu anda çok fazla ikametgah almaktayız. Son olarak Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Bunlarla birlikte çok fazla göç geldi” ifadelerini kullandı.

Tüm Emekli Sen Antalya Şube Başkanı Bilge Torosoğlu ise “Antalya memurlar açısından sürgün şehri oldu. Antalya'ya tayin olan devlet memurları geri gitmeye çalışıyorlar” dedi.

Gayrimenkul sektörü analiz hizmeti şirketi Endeksa’nın verilerine göre, ortalama kiralar son bir yılda Muğla'da yüzde 73, Antalya'da yüzde 310 ve İstanbul'da yüzde 168 arttı.