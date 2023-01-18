Antalya'da kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

Antalya’da 11 Ocak günü akşam saatlerinde başlayıp, cuma gününe kadar süren kar yağışı, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerindeki birçok noktayı beyaza bürüdü.

DHA'nın haberine göre; kentte yaşayanlar, hafta sonu ile birlikte Saklıkent, Feslikan, Tunç Dağı etekleri, Moryer gibi kar kalınlığı 1 metreyi aşan bölgelere akın etti.

Antalya'da Saklıkent başta olmak üzere Beydağları, son yağışlarda hem Türkiye hem Avrupa'da en fazla kar yağışı alan bölge oldu.

Kar kalınlığı 115 santimetreye ulaşan Saklıkent'in Alpler'i bile geçtiği kaydedildi.