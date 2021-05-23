Antalya'da kadın cinayeti: Katil kayıp başvurusunda bulunan koca çıktı

Antalya'da günlerdir kendisinden haber alınamayan Aslı Öztürk'ün hakkında kayıp başvurusunda bulunan eşi Mesut Öztürk tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi’nde oturan Aslı Öztürk’ten haber alamadığı gerekçesiyle eşi Mesut Öztürk geçen Perşembe günü saat 04.30 sıralarında jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte Mesut Öztürk’ten şüphelenerek soruşturmayı derinleştirdi. Güvenlik kameraları incelemelerinde Mesut Öztürk’ün Aslı Öztürk'ü halıya sarılı vaziyette araca taşıdığı tespit edildi. Bunun üzerine Mesut Öztürk jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA'nın aktardığına göre Mesut Öztürk karakoldaki ifadesinde Aslı Öztürk'ü planlayarak öldürdüğünü ve halıya sarıp araziye götürüp iş makinesiyle gömdüğünü söyledi. Mesut Öztürk’ün, ardından Aslı Öztürk’ü yürüyüşe gitmiş gibi göstermek için kıyafetlerini evden alıp yolda çöplere attığını, "kayıt olsun" diye de cep telefonuyla onu aradığını söylediği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü belirtildi.