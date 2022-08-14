Antalya'da kadın cinayeti: İki defa uzaklaştırma kararı aldırmıştı

Dün saat 22.00 sıralarında Antalya'nın Döşemaaltı ilçesinde meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Serkan Ayvaoğlu boşanma aşamasında olduğu 37 yaşındaki eşi Şenay Ayvaoğlu ile konuşmak için mahallede gerçekleşen düğüne gitti. Serkan Ayvaoğlu, Şenay Ayvaoğlu'nu düğün alanından uzaklaştırarak aracına bindirmeye çalıştı.

DHA'nın haberine göre, Şenay Ayvaoğlu'nun araca binmeyi reddetmesi üzerine, yanındaki tabancayı çıkaran Serkan Ayvaoğlu, Şenay Ayvaoğlu'nun başına edip, aracını da bırakarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Şenay Ayvaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Şenay Ayvaoğlu’nun cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaçan şüpheliyi yakalamak için ise çalışma başlatıldı.

Şenay Ayvaoğlu’nun, şiddet gördüğü gerekçesiyle 1 yıl içerisinde Serkan Ayvaoğlu hakkında iki kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.