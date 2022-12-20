Antalya'da 'Gençlik soruyor TKP yanıtlıyor' buluşması

"Antalya Gençliği Soruyor TKP Yanıtlıyor" etkinliği Antalya'da Güvenlik Semt Evi'nde Antalyalı gençlerin katılımı ve sorularıyla gerçekleşti. Etkinlikte gençliğin TKP ve güncel siyasete dair merak ettikleri cevaplandı, güncel gelişmeler değerlendirildi.

TKP Merkez Komite Üyesi Berkay Kemal Önoğlu ve Antalya Türkiye Komünist Gençliği'nden Alper Solak'ın katıldığı etkinlikte gençler soruları ve mücadele çağrılarıyla yer aldı. Etkinlikte güncel siyasi durum, örgütlenme ve gençliğin sorunlarına dair çözüm önerileri tartışıldı.

Yakın zamanda gündeme gelen İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı yöneticisinin 6 yaşından itibaren bir kız çocuğunu istismar etmesinin yarattığı öfke buluşmanın gündemlerinden birini oluşturdu. Antalya gençliğinin TKP iktidarında tarikatlara ne olacağı, tarikatlarla nasıl mücadele edileceği sorusu üzerinde uzun bir tartışma yürütülürken TKP MK üyesi Berkay Kemal Önoğlu tarikatlarla mücadelenin asla hafifle alınmayacak bir başlık olduğunu ve tarikatların mutlaka dağıtılması gerektiğinin altını çizdi.

Etkinlikte aynı zamanda Türkiye'de gençliğin durumu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası, sığınmacı sorunu, gençliğin nasıl bir mücadele yürütmesi gerektiğine dair gelen sorular da tartışıldı.