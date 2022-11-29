Antalya'da 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerin açtığı ateş sonucu 2 polis yaralandı

Antalya Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin Konya'nın Beyşehir ilçesinden kente satmak için kaçak silah getirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı tespit ederek takibe aldı. Polislerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, otomobille kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucu Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 2009 Sokak'ta sıkıştırılan araçtan inen M.Ş.H'nin (46) tabancayla ateş açması sonucu 2 polis memuru ayağından yaralandı. Çıkan çatışmada M.Ş.H. yaşamını yitirdiği, otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındığı bildirildi.

Araçta yapılan aramada, biri olayda kullanılan 2 tabanca ve bıçak ele geçirildi. M.Ş.H'nin cesedi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Özel bir hastaneye kaldırılan yaralı polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Gözaltındaki 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)