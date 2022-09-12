Antalya'da deprem

Antalya'nın Kaş ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Antalya'nın Kaş ilçesinde 3,3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün bildirdiğine göre, 33 km derinlikte meydana gelen depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. 

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