Antalya'da deprem

Antalya'nın Kaş ilçesinde 3,3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün bildirdiğine göre, 33 km derinlikte meydana gelen depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.