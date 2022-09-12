Antalya'nın Kaş ilçesinde 3,3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün bildirdiğine göre, 33 km derinlikte meydana gelen depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Haber Merkezi
Antalya'da deprem
Antalya'nın Kaş ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Antalya'nın Kaş ilçesinde 3,3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün bildirdiğine göre, 33 km derinlikte meydana gelen depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.