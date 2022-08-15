Antalya’da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya’da denizin 20 metre açığında 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu.

Haber Merkezi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerin denizle buluştuğu alandan yaklaşık 20 metre açıkta, su üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğu fark edildi. Yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, deniz polisi tarafından limana çıkartılan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve 30-35 yaşları arasında olduğu değerlendirilen erkek ceset, kimliği belirlenmek ve ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

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