Antalya'da iş cinayeti: Belediye işçisi cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarını temizlemekte olan belediye işçisi, bir cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Süleyman U.’nun kullandığı cip, yol kenarında çalışmakta olan 50 yaşındaki Büyükşehir Belediyesi temizlik işçisi Rıza Ekici'ye çarptı.

Çevrede bulunan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ekici'yi ambulansla hastaneye sevk etti. Ekici, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Süleyman U. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Ekici'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. (İHA)

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