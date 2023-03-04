Antalya'da bir ev sahibi kiracısını sokağa attı

Antalya'daki bir ev sahibi bir süredir kira fiyatlarına zam konusunda sorun yaşadığı kiracısını sokak ortasına attı. Ev sahibinin hukuksuz şekilde eşyalarını sokağa attığı kiracı ise yaşadığı sıkıntılardan dolayı avukatı aracılığıyla süreci yargıya taşımaya kadar verdi.

Ev sahibinin kiracısını, boşandığı ve uzaklaştırma aldığı eşiyle bir araya gelerek bazı imzalar attıktan sonra eve gelen tebligatı da kiracısı görmeden sakladığı belirtilirken, mağdur olan kiracı eve geldiğinde eşyalarını sokak ortasında buldu. Henüz itiraz hakkına ve süresine dahi bakılmadan icra memurları aracılığıyla eşyaları evden çıkarılan kiracı ise yaşanan şeyi hukuksuzluk olarak yorumluyor.

Artan kira fiyatları ve yaşanan sorunlardan dolayı yeni bir eve çıkmak konusunda sorun yaşayan kiracı ise yaşadığı soruna bir çözüm bulunmasını talep ediyor. Antalya'da Cumhuriyet Mahallesi'nde Demirörs Apartmanında gerçekleşen olayın ardından Antalya'daki "Kiracılar Dayanışması" adıyla bir araya gelen kiracılar sokağa atılan yurttaşımızın yanına giderek destek oldular. Bu süre zarfında kiralık ev bulmak ve geçici barınma koşullarına yardımcı olmak için bir araya gelen kiracılar sokağa atılan yurttaşa destek olmaya çalışıyor.