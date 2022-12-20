Antalya'da bir ev sahibi kiracısını kış günü sokağa attı

Kira artışlarının en yoğun yaşandığı şehirlerden biri olan Antalya'da barınma krizi yurttaşların gündelik sorunlarından bir haline geldi. Asgari ücret ile geçinenlerin ve öğrencilerin kalacak ev dahi bulamadığı şehirde yaşayan bir yurttaş başına gelenleri soL Haber'e anlattı.

Arzu Hanım, Antalya'nın Kepez İlçesi'ne bağlı Şafak Mahallesi'nde ikamet ediyor. Ev sahibinin yıllarca kaldığı evdeki kira oranını yetersiz bulması üzerine ödediği kiraya zam yapılan Arzu Hanım, bu miktarı ödeyemeyeceğini ifade edince ev sahibi tarafından mahkemeye verildi. "2 çocuklu bekar bir anneyim. Asgari ücretten daha az bir ücretle çalışarak çocuklarıma bakmaya ve okutmaya çalışıyorum. Ev sahibim arayıp kirayı 3000 TL'ye çıkarmak istediğini söyledi. Ben de ona bunu ödemeye gücüm olmadığını söyledim. Beni dava edeceğini söyledi. 12 yıldır aynı evde oturuyoruz, kiramızı hep düzenli ödedik. Beni dava edeceğini hiç düşünmemiştim." diyen Arzu Hanım, yağmurlu bir günde sokağa atıldıklarını ifade ediyor.

"Yağmurlu bir günde sokakta kaldık"

"Yağmurlu bir günde bir anda kapımıza dayandılar. Çoluk çocuk kucağımızda eşyalarla sokakta kaldık. Şimdi çocuklarım ve ben farklı farklı evlerde kalıyoruz. Kalacak bir ev bulana kadar da böyle devam edecek muhtemelen. Sabah işe gidip akşam ev arıyorum, çocuklarımı görecek vakit bulamıyorum. Ev bulsam nasıl tutacağım, nasıl ödeyeceğim hakkında da hiçbir fikrim yok. En düşük kira 5000 TL iken, asgari ücret 5500 TL iken bi anne ve çocukları nasıl hayatta kalır soruyorum!" diyen Arzu Hanım yetkililerden yardım talep etti.