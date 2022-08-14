Antalya'da banka müdürü ve çalışanları rehin alan şahıs tutuklandı

Cuma günü, Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan bir bankanın şubesinde meydana gelen olayda, bankaya gelen 36 yaşındaki M.R.D. isimli şahıs iddiaya göre hesabına 2 milyon TL havale yapılmasını istemişti. İsteği geri çevrilen şahıs, yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlisinin silahını alarak banka çalışanlarını ve müdürü rehin almıştı.

İkna çalışmasının ardından gözaltına alınan şahıs, Kepez Polis Merkezine götürülmüştü.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.