Antalya'da banka müdürü silahlı bir kişi tarafından rehin alındı

Antalya'da bir banka şubesinin müdürü silahlı bir kişi tarafından rehin alındı.

Haber Merkezi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı.

Durumun bildirilmesiyle gelen polis ekipleri, banka şubesi önünde önlem alırken, çalışma başlattı.