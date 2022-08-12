Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı.
Durumun bildirilmesiyle gelen polis ekipleri, banka şubesi önünde önlem alırken, çalışma başlattı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Antalya'da banka müdürü silahlı bir kişi tarafından rehin alındı
Antalya'da bir banka şubesinin müdürü silahlı bir kişi tarafından rehin alındı.
Haber Merkezi
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı.
Durumun bildirilmesiyle gelen polis ekipleri, banka şubesi önünde önlem alırken, çalışma başlattı.