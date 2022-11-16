Antalya'da Atatürk Anıtı'na saldırı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı dün gece kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüye göre saldırgan, saat 23.40 sularında kendi kullandığı otomobille Atatürk Kent Meydanı’na geldi. Aracını park eden ve siyah bir sırt çantasını yanına alan kimliği belirsiz saldırgan, çantasından çıkardığı balyozla anıtın kaidesindeki mermerleri kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Muratpaşa Belediyesi’nin ihbarı üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.

Anıttan parmak izleri alınırken saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. (ANKA)