Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 17.03’de meydana gelen deprem 31,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.