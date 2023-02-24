Antalya Valisi: 10 bin 500 depremzedeyi farklı illerdeki yurtlara taşıdık

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Antalya'ya, 154 bini aşkın depremzede geldi. Depremzedelerin yaklaşık 74 bini otel, apart, pansiyon gibi yerlerde, 9 bini yurtlarda, 4 bini de misafirhanelere yerleştirildi. DHA'nın haberine göre, deprem bölgesinden kente gelen 64 bini aşkın kişi de şehrin belirli yerlerinde tanıdıklarına misafir oldu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Depremzede yoğunluğu, Alanya ve Manavgat'ta. Alanya'da 26 bin 436 kişi otel ya da yurt ve misafirhanede kalıyor. Çoğunluğu otellerde kalıyor. 24 bin 600 kişi, Manavgat'ta otellerimizde kalıyor. 74 bin civarında misafir ağırlayan otel işletmecilerimize teşekkür ediyorum. Ev sahipliği yapıyorlar zor günlerde insanlarımızı misafir ediyorlar" dedi.

Vali Yazıcı, "Aşırı yoğunluk olduğunda şehrimize gelen yaklaşık 10 bin 500 vatandaşımızı mağdur etmemek için Burdur, Isparta'nın ardından Konya, Denizli, Uşak'taki yurtlara taşıdık" diye konuştu.