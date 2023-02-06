Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'dan ekipler deprem bölgesine hareket etti

Antalya Valiliği koordinesinde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma, emniyet ve belediyelerden oluşan ekipler, deprem bölgesine hareket etmeden önce son hazırlıklarını yaptı. İl Sağlık Müdürlüğünden ilk etapta 11 araç ve 39 personel, Kahramanmaraş ve Hatay'a gönderildi.

AFAD tarafından 100'ün üzerinde personel ve 30 arama kurtarma aracı, UMKE'den 5 ambulans, sahra üniteli 1 kamyon, mobil komuta aracı ve acil kurtarma aracıyla toplam 32 sağlık personeli bölgeye sevk edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nca 82'şer askerden oluşan iki komando bölüğü Hatay'a gitmek üzere yola çıktı, 10 askerden oluşan JAK timi de Kahramanmaraş'a gitmek için bölgeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğünden 164 personel de deprem bölgelerine gönderilmek üzere hazırlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından 30 kişilik ekip 6 araçla depremin hemen ardından sabah erken saatlerde Kahramanmaraş'a hareket etti. Mobil aşevinin de hazırlıkların ardından bölgeye gönderileceği bildirildi.

Muğla, Burdur ve Isparta

Burdur Valiliği'nin koordinasyonunda AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve Burdur Belediyesinden toplam 35 kişiden oluşan 9 arama kurtarma ekibi yola çıktı. Hatay'a gidecek ekipler, daha sonra ihtiyaç olan illere yönlendirilecek.

Isparta'dan 32 kişilik AFAD ekipleri, 8 araçla, UMKE 14 personel, 4 araçla deprem bölgesine hareket etti. İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne bağlı 12 personel 4 araçla yola çıktı. Isparta Belediyesi de 3 iş makinası, 3 kamyon ile 3 öncü aracı kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları için görevlendirdi.

Muğla Valiliği koordinesinde 7 AFAD, 20 arama kurtarma gönüllüsü, 1 tam donanımlı arama kurtarma aracı, 1 arazi aracı deprem bölgesine gönderildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi de 2 arama kurtarma ve iaşe aracıyla 20 personelini bölgeye sevk etti. (AA)