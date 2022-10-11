Antalya Kumluca Belediyesi işçisi grevi anlatıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki belediye işçileri grevlerinin yedinci gününde. İnsanca yaşamak için talep ettikleri maaş ve işten atılan arkadaşlarının tekrar işe alınması için başlattıkları mücadelenin birinci haftasında grevdeki işçilerden Ayşe, mücadelelerini ve taleplerini soL okurlarına anlattı.

Olaylar nasıl başladı?

Maaşlar çok düşük olduğu için sendikaya üye olmak istedik. DİSK'e üye olduk. Belediye başkanımız DİSK sendikasına üye olmamızı istemediği için işten atıldık.

46. Maddeden neden atıldınız bu maddenin anlamı nedir?

Başkanımızla daha önce yaptığımız görüşmelerimizde anlaşma sağlanamadığı için bizde grev hakkımızı kullanmak istedik. Sandık kuruldu ve grev kararı çıktı. Karar çıktıktan sonra iki arkadaşımız işten atıldı. 5 Ekim'de greve başlamadan önce yedi arkadaşımız da önce sürgün edildi sonra işten çıkarıldı.

46. Madde hırsızlık ve belediyenin gizli sırlarını açığa verme manasına geliyormuş.

49. Madde verilen görevi yerine getirmeme ve kamu malına zarar verme anlamına gelir. Biz 29 Ağustos'ta belediyeye "bu iş yerinde grev var" bildirisi astık. Bundan sonra bizi işten çıkaramazlardı. Ancak bu iki maddeyle suçlayarak çıkarabilirlerdi. O nedenle bu suçlamalara maruz kaldık. 1 Eylül itibariyle de işten çıkarmalar başladı.

Belediye önünde yaşanan arbede hakkında neler söylemek istersiniz?

Grevin 3. gününde tekrar bizim grevimizi engellemek için belediyenin büyük otobüsünü binanın önüne çektiler. Sloganları duyurmamak için müzik açtılar. Belediye önüne konulan demir bariyerleri kadınların üstüne ittirerek sıkıştırdılar bizi. Belediye başkan yardımcısı Ahmet Alagöz ve Osman Duran işçilere ağıza alınmayacak küfürler edip hakaret etti. Bir arkadaşımızın bariyerlerde ayağı sıkıştı o arbede sırasında. Polisler ve Çevik Kuvvet kadınlara yapılan bu harekete karşılık Ahmet Alagöz'ü ittirerek düşürdü. Ahmet Alagöz de polisin yaptığı bu hareketi grevdeki arkadaşımızı sorumlu tutarak ona iftira da bulundu. Bu sebepten dolayı arkadaşımız bir gün gözaltında tutuldu yok yere.

Grevin 4. Ve 5. günü tatil olduğu için kumluca halkını rahatsız etmemek adına sadece oturma eylemi yapma kararı aldık. Bunu bilmeyen belediye yönetimi orta refüje çiçek dikti ve şerit çekti.

Yani belediyenin önündeki bu inşaat sizin grevden sonra başladı değil mi?

Evet. Grevi engellemek isteyen belediyenin çiçek ve peyzaj sevgisi arttı bir anda. Ama biz yılmıyoruz, yorulmuyoruz. Gece gündüz demeden çocuklarımız için haklı mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. KARARLIYIZ!