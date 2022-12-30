Antalya Havalimanına 750 milyon avro harcanacak

Antalya Havalimanında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, iç ve dış hat terminallerinin genişletilmesine yapılacak 750 milyon avro yatırımla havalimanının kapasitesini 35 milyondan 80 milyona yükseleceğini söyledi.

Karaismailoğlu “Çünkü önümüzdeki yıllardaki talebi karşılamak için bu yatırımı yapmamız gerekiyordu" dedi.

Karaismailoğlu ayrıca, Antalya Havalimanının 2025 sonrasında 25 yıl işletilmesine ilişkin ihale sürecinin tamamlandığını ve 8 milyar 555 milyon avro kira gelirinin garantilendiğini söyledi.