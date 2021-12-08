Antalya falezleri bu kadar betona dayanabilir mi?

Antalya’nın ilk 5 yıldızlı oteli olarak 1975 yılında açılan, 38 yıllık faaliyetin ardından 2013’te kapılarına kilit vurulan 204 odalı Talya Oteli, 224 oda kapasiteyle yeniden inşa edilecek. Geçtiğimiz Nisan ayında başlayan yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından 11 Ekim tarihinde ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verilen 5 yıldızlı otel için 11.579 metrekarelik alanda inşaat çalışmalarına başlandı. Antalya Divan Talya Otelinin 45 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacağı belirtilirken projenin 3 yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Antalya’nın önemli doğal miraslarından biri olan falezlerin üzerinde inşa edilen tesis, son yıllarda harabe görüntüsüyle dikkat çekiyordu.

Antalya’nın ilk 5 yıldızlı oteli olarak 1975 yılında açılan ve 38 yıl hizmet veren Divan Antalya Talya Oteli, yenilenmesi gündeme gelince iki katının ruhsata aykırı şekilde inşa edildiği gerekçesiyle uzun süren tartışmalara konu olmuş, 2013 yılında ise kapatılmıştı. Yıllardır atıl vaziyette bekleyen otelin harabe görüntüsü tartışma yaratıyordu.

İmar ve yargı süreçlerinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz Nisan ayında yıkımına başlanan 204 odalı otel, 224 odalı olarak yeniden inşa edilecek. Antalya’nın önemli doğal miraslarından biri olan falezlerin (yalıyar) üzerinde, 11.579 metrekarelik alanda inşa edilecek olan 5 yıldızlı otelin 224 oda (215 oda, 9 bungalov) kapasiteli olacağı kaydediliyor.

3 yıl içinde tamamlanması bekleniyor

Antalya Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından 11 Ekim 2021 tarihinde ÇED Gerekli Değildir Kararı verilen projeyle ilgili hazırlanan raporda (Proje Tanıtım Dosyası) yer verilen bilgilere göre yeniden inşa edilecek otelin 246 milyon 600 bin TL’ye mal olacağı kaydediliyor. Yaklaşık 3 yıl içinde tamamlanması beklenen otel projesi, açık ve kapalı yüzme havuzları, 3 ayrı seminer odası, 2 toplantı odası ve otopark gibi ünitelerden oluşuyor. Otele ait olan mevcuttaki çok amaçlı salonun (Konferans salonu ve Şehir Kulübü) olduğu gibi korunacağı belirtiliyor.

110 bin ton hafriyat malzemesi çıkacak

Proje Tanıtım Dosyasında yer verilen bilgilere göre Divan Antalya Talya Otelinin yeniden inşası kapsamında yapılması planlanan 420 gün sürmesi beklenen kazı ve hafriyat işlemleri sırasında 110 bin 400 ton hafriyat malzemesi oluşması bekleniyor.

Talya Oteli için 7 Temmuz 1975 tarihinde dönemin Antalya Belediyesi tarafından düzenlenen yapı kullanım izin belgesinde, yapı yüksekliği 16,50 metre, kat sayısı ise yol seviyesin üstü 5, yol seviyesinin altında ise 3 olmak üzere toplam 8 kat olarak kayıtlı bulunuyor. 1986’ta diskotek, kıyı tesisleri, motor parkı ve tenis kortu ilave edilen otel için 27 Eylül 1989 tarihinde düzenlenen bir başka yapı kullanım belgesinde ise bina yüksekliğinin yaklaşık yüzde 50 oranında artırılması dikkat çekiyor. Buna göre dönemin Antalya Belediyesi’nin düzenlediği yapı kullanım izin belgesinde yapı yüksekliği 25,54 metre olarak gösteriliyor.

Yıllar içinde oda ve yatak sayısı değişti

Talya Oteli için 1971 yılında dönemin Turizm Bakanlığınca verilen Turizm İşletme Belgesi’nde tesisin 150 oda, 300 yatak kapasitesi olduğu belirtiliyor. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 1989’da yenilenen işletme belgesinde ise tesisin 193 oda, 386 yatak kapasitesi olduğu kaydediliyor.

Divan Talya Otelinin ve eklerinin bulunduğu parseller

Falezlerin üzeri son 50 yılda betonlaştı

Talya Oteli’nin inşa edildiği 1970’li yıllarda Antalya Falezleri için herhangi bir koruma önlemi bulunmuyordu. Konyaaltı varyantı ile Lara’daki kamu kurumu kamplarına kadar uzanan bölgede yer alan falezlerin üzerinde 1980’lerde başlayan yapılaşma kentin önemli doğal miraslarından biri olan kıyı uçurumlarını her geçen gün tehdit etmeyi sürdürüyor.

Antalya falezleri son 50 yılda kontrolsüz ve plansız yapılaşmanın kurbanı oldu

Koruma kalkanının kesintiye uğradığı bölge

Falezlerin Talya Otelinin doğusundan Lara kamp bölgesine kadar olan bölgesinde denize bakan kesimler Kesin Korunacak Alan (1. derece doğal sit), iç kısmındaki dar bir bölge ise 7 Şubat 2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Nitelikli Doğal Koruma Alanı (2. Derece doğal sit) olarak tescil edilmişti. Falezlerin, 1. Derece doğal sit alanı olarak koruma altında bulunan Karaalioğlu Parkı’nın doğusunda yer alan ve Talya Otelinin de bulunduğu parselleri kapsayan küçük bir bölümünde ise herhangi bir koruma kararı bulunmazken, bölgeyle ilgili imar planlarında bu alan ‘Turizm Alanı’ olarak ayrılmış durumda.