Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden, Bartın'daki faciada hayatını kaybeden işçilerin çocukları için burs

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in açıklamasına göre, Belediye tarafından Bartın'daki maden ocağında yaşanan kaza sonrası hayatını kaybeden işçilerin eğitim gören çocuklarına eğitim bursu verilecek.

Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Bartın'da hayatını kaybeden 41 emekçi kardeşimizin çocukları bize emanet. Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.